Kızılcahamam Belediyesi, bağımlılıkla mücadelede annelerin rolüne dikkat çekmek amacıyla “Narkotik Anne Semineri” düzenliyor. 27 Mayıs Salı günü saat 13.00’te Kızılcahamam Belediyesi Toplantı ve Nikah Salonu’nda gerçekleştirilecek seminere, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli Canan Yücel konuşmacı olarak katılacak.

Konu ile alakalı belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bağımlılıkla mücadelede annelerin gücüne inanıyor, bilinçli toplum için birlikte adım atıyoruz. Narkotik Anne Semineri Konuşmacı: Canan Yücel (Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli- İl Emniyet Müdürlüğü)

Tarih:27 Mayıs Salı

Saat:13.00

Yer: Kızılcahamam Belediyesi Toplantı ve Nikah Salonu

Tüm annelerimizi ve kıymetli hemşehrilerimizi bu farkındalık seminerine bekliyoruz."

Bağımlılıkla mücadelede annelerin gücüne inanıyor, bilinçli toplum için birlikte adım atıyoruz.



📌 Narkotik Anne Semineri

🎤 Konuşmacı: Canan Yücel

(Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli- İl Emniyet Müdürlüğü)

📅 27 Mayıs Salı

🕐 13.00

📍 Kızılcahamam Belediyesi… pic.twitter.com/GPI28qpCod — Kızılcahamam Belediyesi 🇹🇷 (@kizilcahamambel) May 26, 2025