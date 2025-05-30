Kızılcahamam’da EuroLeague Final Heyecanı Meydana Taşınıyor
Kızılcahamam’da EuroLeague Final Heyecanı Meydana Taşınıyor
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Kızılcahamam’da Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında Sanayi Sitesi yanında kurulan Küçükbaş ve Büyükbaş Kurban Pazarı, yeni sezona başladı.
Konu ile alakalı belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kurban Pazarımız Hizmete Başladı Kurban Bayramı’na yaklaşırken, her yıl olduğu gibi bu yıl da Sanayi Sitemiz yanında kurulan Küçükbaş ve Büyükbaş Kurban Pazarımız hizmet vermeye başladı. Hem alıcıların hem de satıcıların memnun kalacağı bereketli bir pazar olması temennisiyle, tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve huzurlu alışverişler diliyoruz."

Muhabir: Haber Merkezi