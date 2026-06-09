Olay, 14 Eylül 2025'te Bornova'daki bir döner restoranında meydana geldi. Gülçin Demirkol ve ailesi, hafta sonu yemeği için restorana gitti. Siparişlerin verilmesinin ardından masada oturan ailenin yanına, İskender döner servisi yapmak üzere garson geldi. Garsonun elindeki kızgın tereyağı dolu tavanın sapı, servis sırasında koptu. Ters dönen tavadan saçılan kızgın yağ, annesinin yanında oturan Mercan Demirkol'un üzerine döküldü. İlk müdahalesi alışveriş merkezinin revirinde yapılan Demirkol, daha sonra taksiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Demirkol'un sol dirseği, sol bel kısmı ve arka bacak bölgesinde derin ikinci derece yanıklar oluştuğu tespit edildi. Demirkol, tedavisinin ardından taburcu edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anının restoran güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; içerisinde kızgın tereyağı bulunan tavanın masaya getirildiği, servis sırasında tava sapının kırılmasıyla kızgın yağın Demirkol'un üzerine döküldüğü anlar yer aldı. Olayın ardından restoranda yaşanan panik anları da görüntülere yansıdı. (DHA)