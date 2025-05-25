Keçiören Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm farkındalığını yaygınlaştırmak amacıyla ilçedeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu öğrencilerine “Çevre ve Geri Dönüşüm” konulu eğitim verdi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, öğrencilere sıfır atık kavramı, atıkların doğru sınıflandırılması ve geri dönüşümün çevreye olan olumlu etkileri anlatıldı.

Eğitimde, organik atıklar, tehlikeli atıklar ve elektronik atıklar gibi farklı atık türlerinin çevre üzerindeki etkileri üzerinde durulurken, Keçiören Belediyesi’nin ilçe genelinde ve okullarda hayata geçirdiği geri dönüşüm kutuları uygulaması tanıtıldı. Öğrencilere, çevre dostu alışkanlıklar edinerek ilçedeki geri dönüşüme katkı sağlamalarının önemi vurgulandı.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Çevremizi korumak, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için büyük önem taşıyor. Geri dönüşüm ve sıfır atık projelerimizle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefliyoruz. Çevre bilincinin toplumda yaygınlaşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.