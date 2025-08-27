Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde 26 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen “kasten öldürmeye teşebbüs” olayının şüphelisi, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince saklandığı adreste yakalandı.
Manisa doğumlu U.A. (1980), olay sonrası kaçtığı adreste suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Muhabir: Haber Merkezi