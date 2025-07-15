İmza törenine Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş ile birlikte futbol şube yöneticileri ve altyapı sorumluları da katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol vizyonu, altyapıya verdiği önem ve modern oyun anlayışıyla dikkat çeken Burhanettin Basatemür ile hedeflerimize birlikte yürüyoruz” denildi.

UEFA A Lisansı bulunan Basatemür, daha önce Somaspor, Turgutluspor, Altınordu gibi kulüplerde görev aldı. Somaspor’da 5 sezon boyunca teknik direktörlük yapan tecrübeli hoca, kulübü 3. Lig’den 2. Lig’e taşıdı. Altyapıdan çıkardığı birçok futbolcunun Süper Lig'e yükselmesiyle tanınıyor.

Kadrodaki Yaprak Dökümü Sürüyor: Ali Sinan Karşıyaka’ya Veda Etti

Yeni sezon öncesi kadrosunda ciddi değişiklikler yaşanan Karşıyaka’da, golcü oyuncu Ali Sinan Gayla da takıma veda etti. Geçtiğimiz sezon 10 golle takımın hücum hattındaki en etkili isimlerinden biri olan Ali Sinan, sosyal medya üzerinden duygusal bir mesaj paylaştı:

“Formasını büyük gururla giydiğim Karşıyaka Spor Kulübü'ne bugün itibarıyla veda ediyorum. Bu camia her zaman kalbimde ayrı bir yere sahip olacak.”

Daha önce Abdülkadir, Sefa, Enes, Hakan Canbazoğlu ve İsmail gibi isimlerin de farklı takımlara gitmesiyle birlikte Karşıyaka’da yeni bir kadro yapılanması süreci hız kazandı.