Karabük’ün Safranbolu ilçesinde günlerdir süren orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Yetkililer, yangının yerleşim birimlerine yaklaşması üzerine dört mahalle ve bir köyün tahliye edildiğini duyurdu.

Tahliye edilen yerleşim yerleri:

Safranbolu ilçesi: Çavuşlar Köyü (merkez ve Köprübaşı Mahallesi)

Ovacık ilçesi: Boyalı Köyü

Karabük Merkez: Armağanlar Mahallesi ve Kabaoğlu Mahallesi (Kahyalar köyü bağlısı)

AFAD ve itfaiye ekipleri, vatandaşları güvenli bölgelere tahliye ederken, yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın nedeniyle şu ana kadar 40 ev kullanılamaz hale geldi, yaklaşık 2.000 kişi güvenli alanlara sevk edildi.

Valilik açıklamasında, tahliyelerin önlem amaçlı yapıldığı ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Bölge halkına soğukkanlı olunması ve resmi uyarıların takip edilmesi çağrısı yapıldı.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınabilmesi için çevre illerden destek ekiplerin sevk edildiğini, hava sıcaklığı ve rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını bildirdi.