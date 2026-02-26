Sevgili Okurlar, Hobbes’un, meşhur “insan insanın kurdudur” sözü günümüz dünyasında “evrilerek”, ya da öyle olduğu düşünülerek kimi feministlerce “kadın kadının yurdudur” şeklinde bir söylem haline getirilmiştir. Peki gerçekten kadın kadının yurdu mudur? “Kadın, kadının yurdu da olur, kurdu da. Mesele insan olabilmekte.” Yaşar Kemal şöyle söyler; “Dünyada çok şey kolay da, insan olmak zor.”

Kimi zaman bakarsınız hayati derecede büyük bir desteğin kadından kadına geldiğini görürsünüz. Kimi zaman ise görüp görebileceğiniz en büyük düşmanlığın, kötülüğün yine bir kadından kadına geldiğine tanık olursunuz. Ancak şahsi gözlemlerim sonucu elde ettiğim farklı durumların aynı sonuçları oldukça ilginç. Gözlemlerim neticesinde fark ettim ki; “kadın kadının yurdudur” söylemini şiddetle savunan kimileri, sözgelimi kimi feminizm savunucuları, hemcinslerine yurt olmaktan çok uzak bir tavır sergileyebiliyorlar. Aksine feminist bir kimsenin, hemcinsine karşı olmaması gereken bir tavır içine girerek kötücül sonuçlar ortaya çıkarabilecek durumlara doğrudan, birebir katkının nedeni olabiliyorlar. Karşıdakinin müşküle düşmesinden haz aldıklarını gördüğüm durumlara tanık olmak ise oldukça üzücü. Çok ilginç değil mi? Söylem ve eylem… Kimileri için tıpkı gece ve gündüz gibi… “Türbünlere oynamak” ve “sözünün eri olmak”. Tıpkı ying ve yang gibi…

Demem o dur ki; sizi siz yapan şey söylemlerinizin yanında eylemlerinizdir. Söylem ve eylem bütünlüğüdür. Söylemler, eylemler ile birlik, bütünlük ve karakter kazanır. Bu nedenle; “insan insanın isterse yurdu, isterse kurdu olur.” Bu ise kişinin karakterindeki “azizlik” veya “acziyet”te gizlidir. Kadın-erkek ayırmadan, karşıdakine “insan” olarak bakıp hak savunuculuğu yapan “hakiki insan” yüce insandır. Samimiyetle söylem ve eylem bütünlüğü olan insan, aranılan, yüksek karakterde insandır. Bambaşka bir insandır.

Sözünün eri olmayanlar için, bu ulvi niteliği gerçekleştirebilecekleri karakterlerini yeniden inşa edebilecekleri; sözünün eri olanlar için, daima bu şekilde hakiki ve biricik kalabilecekleri; ve bu kişilerin de hak ettiği üzere, sözünün eri olan kimselere sıklıkla rast gelebilecekleri bir yaşamda buluşmak dileğiyle… Esen kalın…