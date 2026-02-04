Sevgili Okurlar, Sizler de görmüşsünüz veya başınıza gelmiştir. Kardan adam yapılır ancak bir süre sonra tekmelerle tokatlarla yıkılır, yok edilir. Hiç düşündünüz mü bu durumu? Niye olur, ne amaçla yapılır?

Kardan adam. Dünyanın en masum, en tatlı şeyi. Belki bir çocukluk anısı, belki o anıyı yaşatma özlemi, belki o anıya tutunma ihtiyacı, belki ebeveynlere bir saygı duruşu, belki bir umuda tutunma ihtiyacı, belki çocukluk anılarındaki o mutluluğa kavuşma ümidi, belki de hiç yaşamadığı bir anı gerçekleştirme özlemi… Atkınızı bile ona hediye ettiğiniz, özenle havuç ve zeytin bulma telaşıyla ona yüz yapma çabanız. Düşünsenize, dünyanın en masum şeyi kardan adam yapmak. Eriyeceğini bile bile o atkıyı ona hediye etmek. Yok edileceğini bile bile bir umuda, hayale, mutluluğa, neşeye tutunmak. Peki yıkmak niye? Niye bu kadar öfke, kin, şiddet?

Elbette, bir başkasının ümidinden rahatsız olma hali. Hiç tanımadığı birine ve masum bir figüre öfke kusacak kadar mutsuz olduğu gerçeği. Başkasının mutluluğundan bu derece rahatsız olacak bir hastalıklı durumunun dışa yansıması. O hiç sahip olamadığı saf, güzel duyguları, o kısacık mutluluk anını yaşayamamanın verdiği ıstırap ve acı halinin bir zuhuru. Aslında müthiş derecede patolojik bir vaka.

Farkında olmamız, farkındalığa sahip olmamız lazım. Aslında bunun da ötesinde farkındalığı yüksek bireyler olmamız lazım.

Sözüm “şiddetten beslenenlere” … Hayat yeterince zorlu iken, lütfen siz de buna bir ilave eklemeyin, bu şiddete başvurmayın. Eğer siz hayal kuramıyorsanız, hayal kuranları engellemeyin. Eğer siz mutlu olamıyorsanız, olanlara mani olmak için uğraşmayın. Eğer sizin umudunuz yoksa, olanlarınkini yok etmeye çalışmayın. Kötülükten beslenmeyin. Yıkmayın insanların hayallerini, kardan adamı yıktığınız gibi. Kendiniz karanlıktaysanız, ışıkta olanları çekmeye çalışmayın o dipsiz kuyunuza.

Ne denir bilirsiniz, “güneş balçıkla sıvanmaz.” Umuduna tutunan, ümidini koruyan, hayal kuran ve yaratıcılığını kaybetmeyen, kendini ve çevresini mutlu etmeye çalışan, hep ışığa doğru yürüyen değerli okurlara selam ve sevgilerimle…