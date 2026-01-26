Ata tohumu (yerel tohum, atalık tohum), atalarımızın geçmişte kullandığı ve hiçbir işlem görmeden yıllar öncesinden kalan doğal tohumdur. Anadolu topraklarında yüzyıllardır kullanılan bu tohumlar has ve safkan tohumdur. Genetiği değiştirilmemiş olduğu için altın kadar değerli bu tohumlar sağlığın ve gelecek nesillerin de garantisidir. Bozulmamış, oynanmamıştır. Olduğu haliyle sağlık ve gelecek vadeder. Geçmişin kökünü gelecekle birleştirmektir. Geçmiş ve gelecek arasında adeta bir köprüdür. Aslında nedir biliyor musunuz? Atalarımızın alın terini, bilek gücünü, emeğini, savaşını, çabasını, acısını, umudunu, mutluluğunu, bereketini gelecek yüzyıllara taşıma ümididir. Tohumları geleceğe taşıyarak, aziz atalarımızın, kıymetli çiftçilerimizin emeklerinin hakkını onlara teslim etme çabasıdır. Her yıl tekrar ekilerek mahsulün devamı sağlanmalıdır ki, tohumun devri daim olsun. Süregiden bir masal gibi uzansın geleceğe…

Peki ya benim kendi tabirimle “ata tohumu insan” nedir? Ata tohumu insan bana göre has insandır. Anadolu insanı gibi dosdoğrudur. Vatansever, çalışkan, özü sözü bir ve doğrudur. Olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olandır. Merttir, yüreklidir, dürüsttür. Namus, vicdan, ahlak ve merhamet sahibidir. Beyni ve kalbi arasında uzun mesafe olmayan insandır. Kültürüne bağlı olduğu kadar, günümüz koşullarına da bilim ışığında uyum sağlamış insandır. Ama kendinden ödün vermeden, köklerinden kopmadan, karanlığa sırtını dönüp, ışığa yüzünü çevirerek… Kısacası, her yöne dönen değil, tek bir yönde yol alandır. Hata olduğunu bile bile çıkarına ve işine geldiği için yanlışı seçen değil; hakkın ve doğrunun yanında, onun temsilcisi olandır. Suçlu ama güçlünün değil, haklı ama güçsüzü koruyandır. Tıpkı tanıdığım ve tanımadığım pek çok atalarım gibi. Öz atalarım, büyük babalarım ve büyük annelerim gibi. Ne mutlu bugün ve yarın; onların öğretileriyle büyümüş ve onların varlığının sonsuzluğa uzanan aziz kıymetlerinin bilincinde olanlara… Selam ve sevgi olsun, ışık olsun.