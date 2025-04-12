Kadın Güreş A Milli Takımı, Slovakya’nın Bratislava kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza atarak takım halinde ikinci sırada yer aldı. Şampiyonada kadınlar kategorisinde zirveye Ukrayna 180 puanla çıkarken, Türkiye 158 puanla ikinci, Romanya ise 79 puanla üçüncü sırayı elde etti.

Ay-yıldızlı kadın güreşçiler, bu turnuvada ilk kez 5 farklı sıklette final maçına çıkarak kadın güreş tarihinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Ancak milliler, 4 yıllık bir aranın ardından bir Avrupa Şampiyonası'nı altın madalyasız kapattı. 10 sıklette mindere çıkan Kadın Milli Takımı, 9 sıklette madalya mücadelesi vererek istikrarlı bir performans ortaya koydu ve şampiyonayı toplam 7 madalya ile tamamladı.

Final müsabakalarında Evin Demirhan Yavuz (50 kg), Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kg), Bediha Gün (59 kg), Nesrin Baş (72 kg) ve Yasemin Adar Yiğit (76 kg) gümüş madalya kazanarak Avrupa ikinciliğine uzandı. Bronz madalya için mindere çıkan Zeynep Yetgil (53 kg) ve Buse Tosun Çavuşoğlu (68 kg) ise üstün performanslarıyla şampiyonayı üçüncülükle tamamladı.

Bu sonuçlarla Kadın A Milli Takımı, Avrupa Güreş Şampiyonası tarihinde en çok madalya kazandığı organizasyonlardan birine imza atarken, takım olarak kürsünün ikinci basamağında yer alarak önemli bir başarıya daha adını yazdırdı.