Sosyal medyada son günlerde yayılan “saç örme” paylaşımları, kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu. Akım, Suriye’nin Rakka kentinde çekildiği iddia edilen ve bir kadına yönelik aşağılayıcı muamele içerdiği öne sürülen görüntülerin ardından ortaya çıktı. Görüntülere tepki olarak bazı kullanıcılar saçlarını örerek dayanışma mesajları paylaştı.

Paylaşımların bir bölümü, kadınlara yönelik şiddete karşı sembolik bir protesto olarak değerlendirilirken, bazı kesimler ise bu eylemi siyasi bir mesaj olarak yorumladı. Özellikle görüntülerin kaynağının, Türkiye’de terör örgütü PKK ile bağlantılı kabul edilen yapılarla ilişkilendirilmesi, tartışmaları daha da alevlendirdi.

Akıma Kimler Destek Verdi?

Saç örme akımına destek verenler arasında DEM Parti milletvekilleri de bulunuyor. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, milletvekilleri Pervin Buldan ve Meral Danış Beştaş, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları içeriklerle akıma destek verdi. Ayrıca oyuncu Belçim Bilgin de yaptığı paylaşımla dayanışma çağrısında bulunan isimler arasında yer aldı.

Kadın Dayanışması mı, Siyasi Mesaj Mı?

Tepkiler üzerine sosyal medyada iki farklı yaklaşım dikkat çekti. Bir kesim paylaşımların insani ve vicdani bir duruşu yansıttığını savunurken, diğer kesim ise sembollerin geçmiş kullanımlarına işaret ederek siyasi anlam taşıdığı görüşünü paylaştı.

DİPNOT;

Saç örgüsü, özellikle Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasında Kürt kadınlarının geleneksel yaşamında uzun yıllardır yer alan kültürel bir unsur olarak biliniyor. Zamanla bu kullanım, Kürt kadın kimliğiyle özdeşleşirken, 1990’lı yıllardan itibaren Kürt siyasi hareketi içinde de kadın temsiliyetinde sıkça kullanılan sembollerden biri haline geldi. Bu nedenle saç örme eylemi, günümüzde bazı çevrelerce kültürel bir gelenek olarak görülürken, bazı çevreler tarafından ise siyasi çağrışımları olan bir sembol olarak değerlendiriliyor.