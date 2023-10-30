8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 13'ü serbest bırakılırken, 5 şüpheli hakkında da elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada; geçmiş dönemde DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten ve kentte terör örgütü ile iltisaklı kişilerle hareket eden 26 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik 27 Ekim 'de operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 21 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde aramalarda av tüfeği, kurusıkı tabanca, çeşitli boyutlarda kılıç, bıçak ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Diğer 5 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler bugün adliye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 5 şüpheli serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 8 'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 5'i hakkında ise elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi cezası verildi. Diğer 3 şüpheli ise tutuklandı.