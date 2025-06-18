Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP ) Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi parti genel merkezinde ziyaret etti. İki lider görüşme öncesi basın mensuplarına birlikte poz verdi.

ÖZEL’DEN İNCE’YE DAVET

Görüşme sonrası açıklama yapan Özel, “ Sayın İnce ve Memleket Partili arkadaşlarımızı baba ocağına, CHP’ye davet ettik. Kararı kendileri verecek.” İfadelerini kullandı.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ise Özel’in davetine karşılık, “Yetkili kurullarımızla bu konuyu değerlendirip, önümüzdeki günlerde Sayın Genel Başkanı ziyaret edeceğim.” dedi.

Partiler arasındaki bu görüşme, Türk siyasetinde yeni iş birliği ve ittifak beklentilerini artırdı.