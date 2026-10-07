stanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından barajlardaki doluluk oranları yeniden düşüşe geçti. İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı bugün yüzde 38,81 olarak ölçüldü. Yağışlı günlerde yüzde 39,4’e kadar yükselen oranların yeniden gerilemesi dikkat çekti. İstanbul’un kuzeyindeki Papuçdere Barajı’nda doluluk oranı yüzde 2,55’e, Kazandere Barajı’nda ise yüzde 9,35’e düştü.

Yağış barajlardaki düşüşü durduramadı

İstanbul’da son günlerde etkili olan yağışların ardından baraj göllerindeki su seviyesinde beklenen artış gerçekleşmedi. Yağışlı günlerde yüzde 39,4’e kadar yükselen ortalama doluluk oranı, yağışların ardından yüzde 38,81’e geriledi.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarının doluluk oranı geçen yıl aynı tarihte yüzde 26,65 seviyesindeydi. Ortalama doluluk oranı 2023’te yüzde 23,22, 2024’te ise yüzde 36,76 olarak kaydedilmişti.

Alibeyköy Barajı’nda doluluk yüzde 35,15

İstanbul’un önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı’nda doluluk oranı yüzde 35,15 olarak ölçüldü. Baraj gölü havzasındaki bazı bölgelerin halen kurak görünümünü koruduğu görüldü.

Alibeyköy Barajı’nın doluluk oranı geçen yıl aynı tarihte yüzde 15,71 seviyesindeydi.

Papuçdere ve Kazandere alarm veriyor

İstanbul’un kuzeyinde bulunan Papuçdere ve Kazandere barajlarındaki düşük doluluk oranları dikkat çekti.

Papuçdere Barajı’nda doluluk yüzde 2,55, Kazandere Barajı’nda ise yüzde 9,35 olarak ölçüldü. Böylece Papuçdere, İstanbul’daki doluluk oranı en düşük baraj oldu.

Doluluk oranının en yüksek olduğu baraj ise yüzde 83,98 ile Elmalı Barajı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul barajlarında son durum

İSKİ verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı: yüzde 56,16

yüzde 56,16 Darlık Barajı: yüzde 60,77

yüzde 60,77 Elmalı Barajı: yüzde 83,98

yüzde 83,98 Terkos Barajı: yüzde 31,31

yüzde 31,31 Alibeyköy Barajı: yüzde 35,15

yüzde 35,15 Büyükçekmece Barajı: yüzde 26,04

yüzde 26,04 Sazlıdere Barajı: yüzde 20,31

yüzde 20,31 Istrancalar Barajı: yüzde 17,63

yüzde 17,63 Kazandere Barajı: yüzde 9,35

yüzde 9,35 Papuçdere Barajı: yüzde 2,55