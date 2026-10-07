İYİLİK Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER), Gazze'de yaşanan insanlık dramını unutturmamak ve küresel dayanışmayı dijital ortama taşımak amacıyla hayata geçirdiği dijital hafıza platformu 'Gazzeyedokun.com'un 7 Ekim'in yıl dönümünde yayında olduğunu duyurdu.

İyilik Derneği, Gazze'de 3 yıldır devam eden yıkımı, kayıpları ve sivil direnişi belgeleyen yeni projesi Gazzeyedokun.com web sitesini erişime açtığını açıkladı. 7 Ekim'in yıl dönümünde duyurulan platform, yaşanan trajediyi yalnızca anlık bir haber akışı olarak bırakmayıp tarihe not düşen kalıcı bir dijital arşiv ve hafıza merkezi olmayı hedefliyor.

UNUTULMAYA KARŞI DİJİTAL ARŞİV

Gazzeyedokun.com, Gazze'deki acı gerçekleri veriler, tanıklıklar ve görsel dokümanlar eşliğinde bir araya getirerek toplumsal hafızayı diri tutmayı amaçlıyor. Ziyaretçiler, bölgedeki insan hakkı ihlallerini ve insani krizi tarihsel bir bütünlük içinde inceleyebiliyor.

Kullanıcılar, sistem üzerinden mikrofonlarını kullanarak 7 saniyelik ses kaydı oluşturabiliyor ve Gazze halkına doğrudan destek ile dualarını ulaştırabiliyor.

Kişiselleştirilmiş Sosyal Medya Desteği: Ziyaretçiler ad ve soyadlarını sisteme girerek Instagram Post ve Story formatlarına uygun hazırlanan kişiye özel dayanışma görsellerini anında indirip sanal medya hesaplarında paylaşabiliyor.

'VİCDANLARI HAREKETE GEÇİREN BİR DİJİTAL KÖPRÜ'

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan İyilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çiçek şu ifadeleri kullandı:

'7 Ekim, Gazze halkı için tarihin en ağır sınavlarından birinin başlangıcı oldu. Zaman geçtikçe yaşanan acıların normalleşmesine ve unutulmasına izin veremeyiz. Gazzeyedokun.com ile hem yaşananları silinmeyecek bir dijital arşive dönüştürdük hem de kilometrelerce uzaktan kardeşlerimizin sesine ses olmak isteyen herkese pratik ve etkili bir dayanışma alanı açtık. Herkesi bu dijital hafızaya katkı vermeye ve Gazze'ye dokunmaya çağırıyoruz.'