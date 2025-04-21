İspanya Başbakan Yardımcısı ve Adalet ile Özerk Yönetim Meclisleri arasındaki ilişkilerden sorumlu Bakan Felix Bolanos, ülke genelinde üç günlük resmi yas ilan ettiklerini belirterek, “Büyük bir Papa'nın ve iyi bir insanın ölümü nedeniyle üzgünüz” şeklinde açıklamada bulundu.

İspanya ve AB bayraklarının yarıya indirilerek siyah kurdele takılacağını duyuran Bolanos, 88 yaşında vefat eden Papa Franciscus'un ‘hümanist, dayanışmacı ve reformcu bir kişiliğe sahip olduğunu, adaletsizlikler ve eşitsizliklerle mücadelesiyle’ tanınacağını bildirdi.