İmamoğlu, barışın kalıcı olabilmesi için demokrasinin şart olduğuna vurgu yaptı.

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, PKK’nın feshinin ve silah bırakmasının ilk aşamasının bugün Süleymaniye’de gerçekleşmesini değerlendirdi. İmamoğlu, terörün sona erdiği, silahların sustuğu bir Türkiye’nin herkesin ortak arzusu ve ihtiyacı olduğunu vurguladı.

PKK'nın feshinin ve silah bırakmasının ilk aşaması bugün Süleymaniye'de gerçekleşti.



Terörün bittiği ve silahların sustuğu bir gelecek, hepimizin ortak isteği ve ihtiyacıdır.



Bu sürecin milletin bütününün ümitlerine ve kaygılarına uygun bir biçimde ilerlemesi için yapıcı… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) July 11, 2025

İmamoğlu, “Bu sürecin milletimizin tüm umut ve kaygılarını dikkate alarak, yapıcı ve demokratik bir şekilde ilerlemesini desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca İmamoğlu, bu ilk adımın milletimiz, devletimiz ve coğrafyamız için hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

“Gerçek barış ancak tam demokrasiyle mümkün olur” diyen İmamoğlu, seçilmişlerin yargı eliyle tutuklandığı, düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlandığı ve hukukun işlemediği bir ortamda kalıcı barışın inşa edilemeyeceğini belirtti.