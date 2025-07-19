Ekrem İmamoğlu, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın annesinin hastane önünde yaşadığı bekleyiş ve sağlık sürecindeki kelepçeli sevklere tepki gösterdi. “Bu vicdansızlığa kim imza atıyorsa, bunun hesabını hukuk da millet de soracak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, cezaevinde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a yönelik uygulamalara ilişkin sert bir açıklama yaptı. Özellikle Çalık’ın sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kelepçeli şekilde götürülmesi ve annesinin hastane önünde bekleyişini belgeleyen fotoğraflar, kamuoyunda yankı uyandırmıştı.

İmamoğlu, ziyaretine gelen eski milletvekili Süleyman Çelebi’nin 12 Eylül dönemine dair aktardığı deneyimle bugün yaşananları kıyaslayarak, “Darbe döneminde bile babasının cenazesine giderken kelepçe takılmamış bir insana bugün yapılan bu uygulamalar nedir?” diyerek tepki gösterdi.

Açıklamasının sonunda ise vicdan sahibi her bireyi susmamaya çağırarak, “Siyasi görüşümüz ayrı olabilir ama hepimize Sayın Ergün Turan’ın erdemi, vicdanı ve ahlakı nasip olsun” ifadelerini kullandı.