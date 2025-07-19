Hegseth, ABD’nin 22 Haziran 2025'te İran’a düzenlediği saldırılarda 3 nükleer tesisin imha edildiğini öne sürdü. Saldırıların sadece askeri değil, stratejik ve siyasi etkileri olduğuna dikkat çeken Hegseth:

“Bu, sadece İran’ın nükleer altyapısına değil, tüm dünyaya verilen bir mesajdı. İsrail ile birlikte bölgeyi yeniden şekillendiriyoruz. Büyük güvenlik fırsatları oluşuyor,” dedi.

"İsrail Örnek Bir Müttefik"

Pentagon’daki görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Hegseth, İsrail’i “örnek bir müttefik” olarak nitelendirdi. Katz’a hitaben:

“Tehditleri doğru analiz eden, kendi içinde istikrarı sağlayan ve bölgesel tehditlere karşı etkin adımlar atabilen bir yaklaşımınız var. Ortak güvenlik çıkarlarımız doğrultusunda sizi takdir ediyoruz,” dedi.

Katz: “İran’ın Nükleer Programını Engellemek Ortak Hedefimiz”

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ABD ile ortak yürütülen askeri operasyonlara vurgu yaptı. Özellikle **“Gece Yarısı Çekici Operasyonu”**ndan etkilendiklerini belirten Katz, operasyonun Başkan Donald Trump’ın cesur bir kararı olduğunu vurguladı.

“ABD ile birlikte İran’ın nükleer altyapısına büyük bir darbe vurduk. Ortak hedefimiz, İran’ın nükleer programını ve seri füze üretimini durdurmaktır. Füze, savunma sistemleri ve İHA teknolojilerinde iş birliğimiz devam edecek,” dedi.