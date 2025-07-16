İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada üçüncü duruşma Silivri Cezaevi yerleşkesinde görüldü. İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla açılan davada üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Dava, Silivri Cezaevi Kampüsü’ndeki duruşma salonunda saat 10.00’da başladı.

İddianamede, İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e hitaben kullandığı ifadeler nedeniyle 2 yıl 10 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor.

Duruşmada söz alan İmamoğlu, daha önce lise yıllarında tuttuğu notlar nedeniyle “sahtecilik” iddiasıyla açılan başka bir davaya atıfta bulunarak şunları söyledi: “18 yaşındaki Ekrem’e sahtecilik davası açtılar. ‘17 yaşında olsaydım ne yapacaktınız?’ dedim. ‘Vasinizi çağırırdık’ dediler. Bu tam bir akıl tutulmasıdır.”

Savcı, İmamoğlu’na "Bana bakarak konuşma" uyarısında bulununca, İmamoğlu şu yanıtı verdi:

“Yasak mı? Bakmaya meraklı değilim.”

Duruşmayı izlemeye gelen partililer ve yurttaşlar, İmamoğlu’nu “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganlarıyla karşıladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmaya katılan isimler arasındaydı.

Şehitler ve LGS Üzerinden Hükümete Yönelik Eleştiri

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, gündemdeki şehit haberleri ve eğitim sistemiyle ilgili sert ifadeler kullandı:“

Şehitlerimizi neden verdik, niye kaybettik 12 insanımızı? Neden soramıyoruz bunu? Mangalda kül bırakmayanlar neden sus pus? LGS’de bile adaleti sağlayamıyorlar.”