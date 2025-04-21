İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşlarından İETT (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğü), toplu taşıma hizmeti sağlama ana görevi yanında sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sürdürdüğü çalışmalarıyla da hizmetlerine devam ediyor.

Aktif olarak kullanılmayan bilgisayarlar hizmete alındı

Devam ettirdiği hizmetlerde kamu yararını esas alan İETT, Küçükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren Zehra Dalgıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bilgisayar laboratuvarına 25 bilgisayar, 25 monitör ve bir dizüstü bilgisayardan oluşan teknik ekipman desteğinde bulundu.

İETT envanterine kayıtlı olan ve aktif olarak kullanılmayan bilgisayarların modernize edilmesi yoluyla herhangi bir ilave maliyete sebep olmadan sağlanan destek, okul yönetimi tarafından da memnuniyetle karşılandı. Zehra Dalgıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halil İbrahim Güdük, sağlanan destekten dolayı İETT’ye teşekkür etti.

İETT sosyal sorumluluk projelerine devam edecek

İETT, tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin teknolojiye daha kolay erişimini sağlamak ve eğitim deneyimlerini geliştirmek amacıyla sürdürülen sosyal sorumluluk projelerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.