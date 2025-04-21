İtalya Serie A’da heyecanla beklenen karşılaşmalardan biri olan Torino - Udinese maçı bugün mü, ertelendi mi, neden iptal edildi? soruları gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Taraftarlar, bu akşam sahne alması planlanan mücadeleyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Ancak İtalya’dan gelen önemli bir gelişme sonrası tüm planlar değişti. Peki, Torino - Udinese karşılaşması oynanacak mı, saat kaçta başlayacaktı, neden iptal edildi? İşte merak edilen tüm detaylar…

Torino - Udinese maçı oynanacak mı? İşte alınan son karar

Spor kamuoyunun merakla beklediği karşılaşma olan Torino - Udinese maçı, bugünkü Serie A programının önemli müsabakalarından biri olarak öne çıkıyordu. Ancak İtalya genelinde yaşanan ani bir gelişme maç takvimini alt üst etti. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’in yaşamını yitirmesi, İtalya’da milli yas ilan edilmesine neden oldu. Bu çerçevede, İtalya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamayla birlikte Torino - Udinese maçının ertelendiği resmi olarak duyuruldu.

Bu karar sadece Torino - Udinese maçını değil, bugün oynanması planlanan tüm Serie A karşılaşmalarını kapsıyor. İtalya’daki futbol atmosferi, bu gelişmenin ardından geçici olarak durdu.

İtalya Serie A’da maçlar neden iptal edildi?

Papa Francis’in ölümü, yalnızca dini çevrelerde değil, tüm dünyada büyük bir üzüntüyle karşılandı. İtalya hükümeti, bu gelişmenin ardından ulusal düzeyde yas ilan etti. Spor karşılaşmaları da bu yasın bir parçası olarak bir süreliğine ertelendi.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), resmi açıklamasında tüm profesyonel futbol liglerinin — başta Serie A olmak üzere — geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Bu kararın, Papa Francis’e duyulan saygı çerçevesinde alındığı belirtildi. Dolayısıyla, Torino - Udinese maçı da bu kapsamda ileri bir tarihe ertelendi.

Maç saati ve yayın bilgileri geçersiz oldu

Normal şartlarda bu akşam belirli bir saatte başlaması planlanan Torino - Udinese karşılaşması, yayıncı kuruluşların da program akışında yer alıyordu. Ancak ertelenme kararı sonrası hem yayın planı değişti, hem de tribünlerde maçı izlemek üzere hazırlanan taraftarlar büyük bir sürprizle karşılaştı.

Bilet alan taraftarların haklarının saklı kalacağı ve yeni maç tarihinin açıklanmasının ardından biletlerin geçerli olacağı bildirildi. Yayıncı kuruluşlar da bu maçın yeniden planlanacak takvim içerisinde yayınlanacağını belirtti.

Yeni tarih belli mi? Federasyondan beklenen açıklama

Torino - Udinese maçının yeni tarihi henüz netlik kazanmadı. İtalya Futbol Federasyonu, ulusal yas sürecinin tamamlanmasının ardından ertelenen tüm karşılaşmalar için yeni bir takvim oluşturacağını duyurdu. Bu takvimin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Torino ve Udinese kulüpleri, resmi sosyal medya hesaplarından taraftarlarını bilgilendirmeye devam ediyor. Her iki kulübün de ortak açıklamasında, Papa Francis’e saygı duydukları ve federasyonun kararını destekledikleri ifade edildi.

Taraftarlar tepkili ama anlayışlı

Maçı stadyumda izlemek isteyen birçok taraftar, son dakika alınan bu karar sonrası hayal kırıklığı yaşasa da, sosyal medyada yapılan yorumlarda genel olarak anlayışlı bir tavır sergileniyor. “Futbol bir gün durabilir ama saygı kalıcıdır” gibi ifadelerle paylaşılan mesajlar, taraftarların yaşanan durum karşısında sergilediği duyarlılığı ortaya koydu.

Özellikle Torino ve Udinese taraftarları arasında sosyal medya üzerinden başlatılan #PapaFrancis etiketiyle saygı duruşu niteliğinde içerikler paylaşıldı. Bu paylaşımlar kısa sürede binlerce etkileşim alarak gündem haline geldi.