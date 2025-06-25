İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü'nde görevli Harita Mühendisi Yakup Öner, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa dikkat çeken bir ifade verdi.

Öner, 2014 yılında Beylikdüzü Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu ile başlayan çalışma ilişkisini detaylarıyla anlatırken, 2019'dan 2024'e kadar yıllık 100 bin dolar tutarında, doğrudan İmamoğlu’ndan aldığı gayriresmî bir maaş olduğunu iddia etti.

“Bu Ücretin Kaynağını Sormadım”

İfadesinde söz konusu ödemelerin kaynağını sormadığını belirten Öner, şunları söyledi:

“Bu maaşı aracısız, doğrudan kendisinden aldım. Kaynağı hakkında hiçbir bilgim yok. Kendisine de sormadım.”

Yakup Öner, İBB’deki görevinin resmi bir yetki içermediğini, yalnızca teknik ve hukuki bilgi birikimiyle kriz çözme amaçlı danışmanlık yaptığını belirtti.

“İmamoğlu ile 3–4 Ayda Bir Görüşürdük”

Öner, ifadesinde İmamoğlu ile sık görüşmediğini ve genel olarak yalnızca imar uygulamalarıyla ilgilendiğini belirterek şunları söyledi:

“İBB’ye geldiğimiz arkadaşların çoğu daire başkanı oldu. Ancak ben, donanımıma rağmen herhangi bir yetki verilmeden pasif bırakıldım. Sadece danışman olarak görev aldım.”

İBB Soruşturmasında Yeni Gelişme: Siyasi Etkileri Olabilir

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından siyasi çevrelerde ve sosyal medyada tartışmalar hız kazandı. Özellikle seçim süreci ve sonrasında yaşanan İBB’ye yönelik adli süreçler, bu ifadelerle birlikte yeni bir boyuta taşınmış oldu.