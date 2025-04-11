Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda'nın 2021'de Türkiye'de ilk defa satışa sunduğu scooter modellerinden Dio, yenilendi.

Bireysel kullanımda günlük sürüş için keyifli bir yolculuk sunan Dio, ticari kullanımda ise düşük yakıt tüketimi ve uzun vadeli kullanım ömrü vadediyor.

Hava soğutmalı, yakıt enjeksiyonlu, "Smart Power" (eSP) motoru, şasisi ve "Honda Kombine Fren Sistemi" (CBS) sayesinde Dio, kullanıcılarına dengeli bir sürüş sağlıyor. Tasarımı, düz zemini ve 17,7 litre hacimli sele altı saklama alanıyla fonksiyonel çözümler sunan modele, kullanıcılara ceplerindeki anahtarla kontağı ve koltuk kilidini kontrol edebilmesini sağlayan "akıllı anahtar" donanımı eklendi.

Dio, "inci kar beyazı", "gece dalgası mavisi", "inci Jüpiter grisi" ve "şeker kırmızı" olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle yarından itibaren 135 bin lira fiyatla Honda'nın motosiklet bayilerinde satışa sunulacak.

Yenilenen Honda Dio, 109 silindir hacimli, çift supaplı, çoklu hava soğutmalı, yakıt enjeksiyonlu, hafif ve dayanıklı eSP motoruyla verimli bir performans sunuyor. 7 bin 500 d/d'de 6,4 kilovat güç ve 5 bin 570 d/d'de 9 nanometre tork üretimiyle yüksek verimlilik sağlayan model, 4,9 litrelik yakıt deposuyla 260 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor. "Euro 5+" uyumlu Dio'nun "start-stop" özelliği, düşük yakıt tüketimini destekliyor.

Honda Dio, 96 kilogram boş ağırlığıyla hafif bir yapı sunarken, daha deneyimli sürücüler için kıvrak, çevik ve kullanıcı dostu bir sürüş deneyimi imkanı sağlıyor. Teleskopik çatallarla uyumlu arka amortisör, lastikleri çevreleyen dökme alüminyum jantlar ve CBS destekli fren sistemi, kullanıcıların sürüş güvenliği ve konforunu öne çıkarıyor.