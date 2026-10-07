AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon piyasalarındaki gelişmelere ilişkin, 'Hiçbir karanlık nokta kalmayacaktır. Bu işleri kimler yapmış, kim mağdur olmuş, kim dolandırmış ortaya çıkacaktır' açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) devam ederken basın toplantısı düzenledi. Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişine ilişkin, 'Bundan sonra İzmir'imiz daha güçlü hizmetlerle, merkezi hükümetle yerel hükümet arasındaki koordinasyonun tam olarak sağlandığı bir çerçeve içerisinde geleceğe güzellikle, iyilikle, iyi hizmetlerle bakacak. Görüldüğü gibi önceki partisindekilerin yaptığı sadece hakaret kampanyasından ibaret. Bütün bunlara bakıldığında o partilerde niye durulmaması gerektiğini, o partilerde niye hizmet siyasetinin söz konusu olamayacağını gösteren üslubu kullanmaya devam ediyorlar. Cemil Başkanımıza tekrardan 'Hoş geldiniz' diyoruz' diye konuştu.

'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili AK Parti'de kurulan mekanizmanın güçlü bir şekilde çalışmaya devam ettiğini dile getiren Çelik, 'İşin Suriye ve Irak boyutunda da önemli gelişmeler var. Zaman zaman bazı örgüt mensuplarının çerçeve yasanın yürürlüğe girdiğini, ancak uygulanmadığı yönündeki söylemleri gerçeği yansıtmıyor. Örgütün bir bütün halinde silahlarını bırakması, tüm yapılanmalarının faaliyetlerine son vermesi ve örgüt mensuplarının ortak mekanizma tarafından belirlenen yerlerde toplanmaları çerçeve yasanın uygulanmasının gerek şartıdır' dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' BİRİNCİ GÜNDEM MADDEMİZ'

Çelik, Suriye'de SDG'nin kendini feshetmesinden sonra ortaya çıkan tablonun, 'Terörsüz Türkiye' kazanımlarından biri olduğunu, ikinci kazanımın ise Irak'taki gelişmelerin olduğunu dile getirerek, 'Merkezi Irak yönetiminin Sincar'da kontrolü sağlamasının ardından 60 günlük bir süre içerisinde Başika Kampı'nın kademeli olarak ülkemiz tarafından Irak tarafına devredilmesi öngörülmektedir. Oraya gidişimizin belli sebepleri vardır, o sebeplerden bir tanesi merkezi Irak yönetiminin Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını engelleyememesi idi. 'Terörsüz Türkiye' birinci gündem maddemiz olarak partimiz tarafından takip edilmeye devam ediliyor, Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesi burada en net şekilde uygulanıyor' ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Suriye'ye ve Gazze'ye yönelik saldırılarını yakından takip ettiklerini söyleyen Çelik, 'İsrail'in kendini savunma hakkı var diyenlerin Filistinli kadınların, çocukların yaşama hakkı hakkında da bir şey söylemesi gerekiyor' diye konuştu.

'BÜTÜN ÇERÇEVEYİ KARARLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTECEĞİZ'

Fon piyasalarındaki gelişmelere ilişkin konuşan Çelik, 'Hiçbir karanlık nokta kalmayacaktır. Bu işleri kimler yapmış, kim mağdur olmuş, kim dolandırmış ortaya çıkacaktır. Türk ekonomisini hedef alan söylemler, siyasi linç kampanyalarını da görüyoruz. Biz bunlara geçit vermeden devlet adabı içerisinde herkesin gözü önünde meselenin aydınlatılması, suçluların cezalandırılması, haksızlığa uğrayanların haklarını korunması konusunda bütün çerçeveyi kararlı bir şekilde yürüteceğiz' ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı olarak iç siyaset bağlamında ileriki süreçte yapacakları reformların olduğunu dile getiren Çelik, 'Sayın Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki 10 ayın çok kapsamlı ve iyi değerlendirilmesi için talimatlar verdiler, bu talimatlar çerçevesinde MYK'mızda her arkadaşımız üzerine düşen vazifeyi yapacak' dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN SURİYE'YE GİTME ARZUSU VAR'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye gidişi ile ilgili soruya, 'Cumhurbaşkanımızın Suriye'ye gitme arzusu var. Suriye ile koordine edilecek bir konu. Tarihi henüz kesinleşmedi. Çalışma devam ediyor' dedi.

Çelik, Mekke Anlaşması'na ilişkin soruya ise 'Anlaşmanın hayata geçmesi için tabi ki Meclis'e gelecek. Birkaç gün içerisinde Meclis'e gönderilmesi söz konusu olacak. Olağan süreçler işlerken sanki yanlış şeyler yapılıyormuş gibi kampanya başlatılıyor muhalefet tarafından. Başka ülkelerin katılımına tabi ki açık. Bu tip ittifaklar kendi prensipleri çerçevesinde zaman içerisinde olgunlaşır' dedi.

'ADAYIMIZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DIR'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden adayımızdır' söylemi üzerine Çelik, 'Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki dönemde de cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Bunu MYK'da daha önce görüştük. Bu konular herhangi bir şekilde resmi gündem maddesi olarak yer almıyor. MYK ve MKYK üyeleri olarak bu konuyu biz dile getirdik. Tüm teşkilatlarımızın ittifakla birlikte ortak kanaatimizin bu olduğunu arz ettik' açıklamasında bulundu.

'HEDEF ALDIĞI SÖZLER SİYASİ SAÇMALIKTAN ÖTEYE GİTMİYOR'

Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, fon soruşturmalarına ilişkin yönelik açıklamalarına yanıt vererek, 'Bu meselenin açığa çıkmasının, temizlenmesinin başındaki irade Cumhurbaşkanımızdır. Ne hadle ve ne hakla Cumhurbaşkanımıza bu ifadeleri kullanıyor? Bu işler defalarca ellerinde patladı. Bu işler siyasi yankesicilikle ele alınacak şeyler değil. Onların belediyelerindeki vurgunların temizlenmesinin de mücadelesini biz veriyoruz. Cumhurbaşkanımızı hedef aldığı sözler, siyasi saçmalıktan öteye gitmiyor. Elinde bilgi, belge olan yargıya versin' dedi.

Çelik, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklaması ile ilgili soru üzerine, Türkiye ile Azerbaycan arasında gerçek bir kardeşlik ilişkisinin olduğunu ve araya girmeye çalışan ülkelere asla izin vermeyeceklerini söyledi.