Haymana’da öğrencilerin uzun süredir yaşadığı dershane eksikliğine geçtiğimiz yıl Haymana Belediyesi çözüm getirdi. Belediye bünyesine katılan öğretmenler aracılığıyla Aile Yaşam Merkezi’nde başlatılan üniversiteye hazırlık kursları, ilk yılında önemli bir başarıya imza attı.

Eylül ayında başlayan kurslarda 12. sınıf öğrencileri ve mezun adaylara düzenli dersler verildi. Konu anlatımlarının yanı sıra yapılan deneme sınavlarıyla öğrencilerin sınava daha bilinçli hazırlanması sağlanırken, ilçe merkezi ve köylerdeki tüm adaylara ücretsiz kaynak kitap desteği de sunuldu.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kursların başarısı da ortaya çıktı. Kurslara katılan 44 öğrenciden 22’si üniversiteye yerleşme hakkı kazandı. Bu öğrencilerden 10’u lisans, 12’si ise önlisans programlarına girmeye hak kazanırken; bazı öğrenciler tercih yapmadı, bazıları ise barajı geçmesine rağmen yerleşemedi.

Başarıya imza atan öğrenciler, kendilerine sağlanan destek için Belediye Başkanı Levent Koç’u makamında ziyaret ederek teşekkür etti. Öğrenciler, kursların motivasyonlarını artırdığını ve kendilerine büyük katkı sağladığını ifade etti.