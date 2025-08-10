İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan Yukay’ın yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, 5 Ağustos’ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı.[DHA]

Muhabir: Haber Merkezi