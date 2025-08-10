Kozan ilçesi Kuşkayası mevkisinde dün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın bölgesinde görev yapan orman işletme müdürlüğünde görevli işçi Ahmet Kaan Ayhan, arkadaşlarına dinlenmek istediğini söyleyerek uzaklaştı. Ayhan'dan bir süre sonra haber alamayan arkadaşları, jandarmadan yardım istedi. Bölgeye başta AFAD ve jandarma olmak üzere çok sayıda kurumun arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler saat 21.30'da özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama çalışması başlattı. Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli ve Kozan Orman İşletme Müdürü Mahmut Menziletoğlu da arama çalışmalarını yakından takip etti. Çevreyi tarayan ekipler, 10 saatlik çalışma sonucu saat 7.30 sıralarında Ahmet Kaan Ayhan'a ulaştı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Ayhan, ambulansla tedbir amaçlı Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.[DHA]

Muhabir: Haber Merkezi