Tunçlar Holding, Çitlekçi markası ile gıda sektöründe yeniliklerine devam ediyor. Şirket bünyesindeki 1200’ü aşmış istihdam oranıyla her geçen gün büyüyen Tunçlar Holding, ziyaretçilerine binin üzerinde ürün tercihi sunuyor. Kuruyemişe ve sağlıklı atıştırmalıkların en tazesine ulaşabileceğiniz Çitlekçi, mağazalarında Türkiye’nin her yerinden yöresel ürünlere doğrudan üreticilerinden temin ediyor. Elazığ'ın orjik cevizli sucuğu, Gerede'nin şak şak heşvası, Beypazarı kurusu, Malatya pestili gibi bir çok yöresel ürünü de Çitkelçi’de bulabilirsiniz.

Konya’dan Yoğun İlgi Vardı

“ Ankara ve çevre illerde hızlıca şubeleşen Çitlekçi’ye en yoğun taleplerden biri Konya ilinden geliyordu. E-ticaret üzerinden Konya Çitlekçi’yi tercih ediyordu. Biz de bu ilgi karşısında Konya’da iki şube birden açmaya karar verdik” diyen Tunçlar Holding Yönetim Kurulu Vekili Apdullah Tunç, “Anadolu’ya yayılma stratejimizi adım adım uyguluyoruz. Çitlekçi, Konya’da tanınıyor ve tercih ediliyor. Selçuklu ve Karatay şubelerimiz yine bir fabrika niteliğinde olacak. Bin metre kare üstünde bir alanda kurduğumuz şubelerimizde en az 20 araçlık otoparkımız bulunuyor. Mağazalarında bulunan kendi kavurma makinelerimiz sayesinde, Konyalılara taze ve kaliteli kuruyemişler sunacağız” diye konuştu.

Tazeliği ve kalitesiyle ün yapan Çitlekçi “her şube bir fabrika” anlayışını Konya’ya da taşıdı. Konyalılar Çitlekçi şubelerinde ürünlerini tam otomatik el değmeden üretilen kuruyemiş kavurma makinasından direk alacaklar. Çitlekçi, Konyalılara alışılmış kuruyemiş mağazalarından farklı bir konsept ve tasarımda geniş bir alanda müşterilere rahat bir alışveriş deneyimi sunacak.