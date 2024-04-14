Rabia Soytürk aşkını ilan etti!

"Birçok başarılı projede rol alan oyuncu Rabia Soytürk, Gülperi, Benim Adım Melek, Duy Beni ve Veda Mektubu gibi dizilerle geniş kitlelere hitap etti. Ayrıca, sosyal medyada paylaştığı pozlarla da sürekli gündemde kalıyor."
Binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu kez özel hayatıyla manşetlerde yer aldı. Bali tatilini sürdüren Rabia Soytürk, bayram tatilinde ilişkisini resmileştirdi ve sevgilisi Samet Vuruşan ile birlikte çektirdiği pozları paylaştı. Samet Vuruşan, sevgilisiyle olan fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Tatildeki romantik anları, sevgililerin çektiği kareler büyük beğeni topladı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.