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Rabia Soytürk aşkını ilan etti!

"Duy Beni" dizisiyle geniş kitlelere adını duyuran oyuncu Rabia Soytürk, son olarak "Veda Mektubu" dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sıkça gündem olan oyuncu, bu kez özel hayatıyla manşetlere taşındı. Soytürk, Samet Vuruşan ile yaşadığı aşkı bayram tatilinde resmiyet kazandırdı. Çiftin çektiği aşk dolu pozları, Samet Vuruşan sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Rabia Soytürk aşkını ilan etti! mask
Rabia Soytürk aşkını ilan etti!
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"Birçok başarılı projede rol alan oyuncu Rabia Soytürk, Gülperi, Benim Adım Melek, Duy Beni ve Veda Mektubu gibi dizilerle geniş kitlelere hitap etti. Ayrıca, sosyal medyada paylaştığı pozlarla da sürekli gündemde kalıyor."

Binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu kez özel hayatıyla manşetlerde yer aldı. Bali tatilini sürdüren Rabia Soytürk, bayram tatilinde ilişkisini resmileştirdi ve sevgilisi Samet Vuruşan ile birlikte çektirdiği pozları paylaştı. Samet Vuruşan, sevgilisiyle olan fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Tatildeki romantik anları, sevgililerin çektiği kareler büyük beğeni topladı.

Rabia Soytürk aşkını ilan etti!

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14 Nis 2024 - 11:16 Ankara- Magazin

Mahreç  Zehra Önen

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