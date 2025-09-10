Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin açıklama yapıldı. 'İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri'ne dair yapılan açıklamada; testlerin çalışanların işyerinde maruz kalabileceği fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere karşı korunmasını amaçladığı bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri; çalışanların işyerinde maruz kalabileceği fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere karşı korunmasını amaçlayan uygulamalar bütünüdür.

Bu uygulamalar ile çalışanların sağlığı korunur, daha güvenli bir çalışma ortamı sağlanır."

"TEDBİR HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan iş sağlığı mesajını alıntılayan Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan ise mesajında şunları vurguladı:

"Çalışan sağlığı ve güvenli iş ortamı için kurallara uymayı ve gerekli testleri zamanında yaptırmayı ihmal etmeyelim.

Testler yalnızca Bakanlığımızca yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılabilir.

Unutma, tedbir her şeyden önce gelir!"