KANAL D’nin izleyiciyle buluşmak için geri sayıma geçen rekortmen dizisi Uzak Şehir’in ikinci tanıtımı ekranda romantizm rüzgarları estirdi. İkinci sezon açılışını 15 Eylül Pazartesi akşamı yapmaya hazırlanan fenomen dizide, Cihan ve Alya’nın baş başa yaptığı duygu yüklü konuşma, Uzak Şehir hayranlarını mest etti. İkilinin aşk itiraflarının damga vurduğu tanıtımda Alya’nın, ‘Seni ilk gördüğümde bir şey koptu, bir şey başladı’, Cihan’ın ‘Keşke sana dokunmak bu kadar zor olmasa’ çıkışı, Alya-Cihan cephesinde esecek aşk fırtınasının yönüne dair işaretler verdi.

‘BANA KENDİNİ KAYBETTİRME’

Çekimleri Mardin’de devam eden Uzak Şehir’in yeni sezon ikinci tanıtımında Albora Konağı’na dönen Cihan ve Alya’nın odalarında yaptıkları romantik konuşma, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Alya’nın Cihan’a ondan ilk etkilendiği anı anlattığı, Cihan’ın ise Alya’ya “Biz birlikteyiz ya, o yol beni artık hiç korkutmuyor. Ama bir korkum var. Seni kaybetme korkusu...Bana kendini kaybettirme” sözlerinin yer aldığı fragman izlenme rekoru kırdı. Dizinin yeni sezonu için sabırsızlanan Uzak Şehir fanları, ikilinin sözlerini alıntılayarak yaptıkları paylaşımlarla da diziyi sanal medyada zirveye taşıdı.

MARDİN’DE YILDIZLAR BULUŞMASI

Senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı Uzak Şehir’in yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Medeniyetler şehri Mardin’in eşsiz fonunda çekilen dizinin oyuncu kadrosunda ise Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Mehmet Polat, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer yer alıyor.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, ikinci sezonuyla 15 Eylül Pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de.