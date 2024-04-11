Dün akşam yayınlanan Survivor All Star bölümünde yarışmacılar, aileleriyle bayramlaştı. Kızıyla mesajlaşan Aleyna'nın annesi, "Yunus Emre'den uzak dur!" uyarısında bulundu. Bu uyarı karşısında şaşıran Aleyna, ne yazacağını bilemeyince sadece "Hepsi arkadaşım" yanıtını verdi. Ancak annesi, "Biliyorum ama ondan uzak dur" ısrarını sürdürdü. Aleyna şaşkınlıkla karşıladığı bu isteği önce mesaj olarak yazıp sildikten sonra sadece "Tamam" şeklinde cevap verdi.
Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, daha önce iletişim ödülü kazanan Yunus Emre'nin sosyal medya hesabından yaptığı yayına katılarak, "Aleyna'dan uzak dur" demişti. Daha sonra Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan Beria Özden, konuyla ilgili şunları söyledi: "Emre ile bu konuyu konuştuk ve kendisi bana, 'Çıkan haberlere itibar etme, burada herkes benim bacım, kardeşim, aklında bir soru işareti kalmasın' dedi. Ama sivil hayatta aynı hareketler devam ederse…" diyerek eliyle saçını başını yolarım şeklinde bir hareket yapmıştı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.