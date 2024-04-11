Dün akşam yayınlanan Survivor All Star bölümünde yarışmacılar, aileleriyle bayramlaştı. Kızıyla mesajlaşan Aleyna'nın annesi, "Yunus Emre'den uzak dur!" uyarısında bulundu. Bu uyarı karşısında şaşıran Aleyna, ne yazacağını bilemeyince sadece "Hepsi arkadaşım" yanıtını verdi. Ancak annesi, "Biliyorum ama ondan uzak dur" ısrarını sürdürdü. Aleyna şaşkınlıkla karşıladığı bu isteği önce mesaj olarak yazıp sildikten sonra sadece "Tamam" şeklinde cevap verdi.

Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, daha önce iletişim ödülü kazanan Yunus Emre'nin sosyal medya hesabından yaptığı yayına katılarak, "Aleyna'dan uzak dur" demişti. Daha sonra Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan Beria Özden, konuyla ilgili şunları söyledi: "Emre ile bu konuyu konuştuk ve kendisi bana, 'Çıkan haberlere itibar etme, burada herkes benim bacım, kardeşim, aklında bir soru işareti kalmasın' dedi. Ama sivil hayatta aynı hareketler devam ederse…" diyerek eliyle saçını başını yolarım şeklinde bir hareket yapmıştı.