Kozan'da trafik kazası; 1'i çocuk 6 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kozan-Feke karayolu Kozan Barajı üzerindeki köprüde meydana geldi. İsmail İ. yönetimindeki 80 ABP 947 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Y.'nin kullandığı 80 AUA 347 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, bayram ziyaretlerine gittikleri öğrenilen her iki otomobilde bulunan Ümmügülsüm Y. (47), Battal Y. (84), Mustafa Tunahan K. (34), Sariye K. (34) Feyza Betül K. (7) ve Mahmut İ. (53) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/Kozan,(Adana),
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.