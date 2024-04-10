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Kozan'da trafik kazası; 1'i çocuk 6 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde karşı yönden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bayram ziyaretlerine giden 1'i çocuk 6 kişi hafif yaralandı.

Kozan'da trafik kazası; 1'i çocuk 6 yaralı
Kozan'da trafik kazası; 1'i çocuk 6 yaralı
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Kaza, saat 13.00 sıralarında Kozan-Feke karayolu Kozan Barajı üzerindeki köprüde meydana geldi. İsmail İ. yönetimindeki 80 ABP 947 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Y.'nin kullandığı 80 AUA 347 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, bayram ziyaretlerine gittikleri öğrenilen her iki otomobilde bulunan Ümmügülsüm Y. (47), Battal Y. (84), Mustafa Tunahan K. (34), Sariye K. (34) Feyza Betül K. (7) ve Mahmut İ. (53) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/Kozan,(Adana),

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10 Nis 2024 - 15:41 DHA Adana- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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