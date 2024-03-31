31 Mar 2024 - 22:30- Siyaset G:

Yavaş, CHP'nin aldığı ilçeleri açıkladı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye binasının önünde bir konuşma yapıyor. Konuşmasında Ankara'da kazanılan bölgeleri açıkladı.

Yavaş, CHP'nin aldığı ilçeleri açıkladı!
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Zeynep Sude Yeşil - Melisa Sapaz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye binasının önünde konuşma yapıyor. Mansur Yavaş coşkuyla karşılandı Konuşmasında Ankara'da kazanılan bölgeleri açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

 
 
 
 
 
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31 Mar 2024 - 22:30 Ankara- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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