İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen

Defans: Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Arda Ünyay

Orta saha: İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Roland Sallai

Forvet: Mauro Icardi, Leroy Sane, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ahmed Kutucu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında bu kadro ile sahaya çıkacak. Mauro Icardi, Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi dünya yıldızları dikkat çekerken, Torreira, İlkay Gündoğan ve Lemina gibi orta saha oyuncuları da kadroya güç kattı.

Sarı-kırmızılı ekip, hem tecrübeli isimlerle hem de genç yeteneklerle Avrupa’da başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.