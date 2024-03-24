Erdoğan İstanbul'da beklediği kalabalığı bulamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi gerçekleşti. Miting alanının beklenildiği kadar kalabalık olmaması dikkatlerden kaçmazken, 'Yeniden Büyük İstanbul Mitinginde' konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuya değindi ve alanda 650 bin kişinin olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Alanda 650 bin kişi var. Biz 1 milyon 500 bin kişiye alışmıştık olsun, çalışmaya devam." dedi