Erdoğan İstanbul'da beklediği kalabalığı bulamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi gerçekleşti. Miting alanının beklenildiği kadar kalabalık olmaması dikkatlerden kaçmazken, 'Yeniden Büyük İstanbul Mitinginde' konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuya değindi ve alanda 650 bin kişinin olduğunu açıkladı.
Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Alanda 650 bin kişi var. Biz 1 milyon 500 bin kişiye alışmıştık olsun, çalışmaya devam." dedi
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.