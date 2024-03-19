Çanakkale'nin Unutulmaz Kahramanı

Çanakkale Savaşı'nın destansı kahramanlarından biri olan Çivril Mehmet Çavuş, Denizli'nin Çivril ilçesi Madenler köyünden gelmektedir. Binlerce vatan evladından biri olarak Denizli'den Çanakkale Savaşlarına katılan Mehmet Çavuş, savaşın en zorlu anlarında gösterdiği cesaret ve fedakarlıkla Türk milletinin kalbinde ölümsüzleşmiştir.

Savaş sırasında sağ kolu kopan ve hastaneye kaldırılan Mehmet Çavuş'un aklı, fikri ve gönlü cephede kalmıştır. Turgut Özakman'ın "Diriliş, Çanakkale.1915" adlı eserinde anlatıldığına göre, hastane kâtibine komutanına mektup yazmak istediğini söylemiştir. El bombası patlaması sonucunda yaralanan ve sağ kolu zarar gören Mehmet Çavuş, hastaneden kurtulup tekrar savaşa katılamamanın üzüntüsünü yaşamıştır.

Çanakkale Boğazı'nda yaşanan çatışmalarda, özellikle Conkbayırı ve Kanlısırt bölgelerinde İngilizlerin yoğun el bombası saldırılarına karşı gösterdiği cesaretle tanınan Mehmet Çavuş, el bombalarını geri atmasıyla ün kazanmıştır. Bir bombanın elinde patlaması sonucu sağ kolu kopan Mehmet Çavuş, bu duruma rağmen yılmamış ve savaş alanındaki kahramanca mücadelesini sürdürmüştür.

Hastanede iyileşen Mehmet Çavuş, tekrar cepheye dönerek komutanından en ön safta görev istemiştir. Sol koluyla atılan el bombalarını geri atmaya devam eden Mehmet Çavuş, 27 Haziran 1331 (10 Temmuz 1915) tarihinde mermi isabetiyle şehit olmuştur.

Denizli'de yayınlanan Akdeniz Gazetesi'nin 21 Ocak 1941 tarihli sayısında, Nuri Temuçin'in kaleme aldığı yazı dizisinde Mehmet Çavuş'un kahramanlıkları günlerce konuşulmuş ve halk arasında büyük ilgi görmüştür.

Çivril Mehmet Çavuş'un kahramanlığı ve fedakarlığı, Türk milletinin unutulmaz destanlarından biridir. Bugün, onun gibi vatansever kahramanları minnetle anıyor ve Türk milletinin gönlünde sonsuza kadar yaşatacağız.