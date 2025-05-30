Sincan Belediyesi, yaz tatilinin yaklaşması sebebiyle Lale Konferansı ve Tiyatro Salonu'nda 31 Mayıs- 1 Haziran tarihlerinde saat 14:00'de Bremen Mızıkacıları oyunuyla çocuklar doyasıya eğlenecek.

Etkinlikte çocukların çok sevdiği tiyatro oyununa çocuklar ve ebeveynler ücretsiz katılabilecek.

"Masallar gerçek oluyor"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın konuya ilişkin sosyal medya paylaşımı ise şöyle: " Masallar gerçek oluyor; Bremen Mızıkacıları buluşuyor Çok sevilen, beğenilen ve eğlenceli “Bremen Mızıkacıları” tiyatro gösterimine tüm seçenekler ve aileleri davetlidir." ifadelerini kullandı.