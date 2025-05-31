İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye tarafından teklif edilen rakamların sendika yöneticileri tarafından inkâr edildiğini belirterek, bu durumun üzüntüyle takip edildiğini ifade etti.

Tugay açıklamasında, Genel-İş temsilcilerinin belediyenin sunduğu yan ödemeleri sanki belediye bütçesi dışında karşılanıyormuş gibi anlatarak kafa karışıklığı yarattığını söyledi. Bu karışıklığa son vermek amacıyla radikal bir öneri getiren Tugay, yaklaşık 50 ayrı kalemdeki yan ödemelerin tamamen kaldırılarak, aylık net ücretlerin 65.000 TL’den başlayıp 80.000 TL’ye ulaşmasını, Eylül ayında ise bu rakamlara %10’luk bir artış eklenmesini önerdi. Bu artışla net maaşların 71.500 TL ile 88.000 TL aralığında olacağını vurguladı.

Tugay, açıklamasında şu çağrıyı yaptı: “Bu teklif üzerinde konuşmak ve en kısa sürede sözleşmemizi imzalamak için DİSK Genel-İş Sendikası’nı masaya davet ediyorum. Önerdiğimiz bu rakamın nasıl bir özveriyle verilebileceğini çalışanlarımızın takdir edeceğine inanıyorum. İzmir halkının yaşadığı mağduriyetler uzamasın diye her türlü özverili yaklaşımı göstermeye çalışıyoruz.”

Belediyenin teklif ettiği günlük yevmiyelerin belirlenmesi için sendika temsilcilerini görüşme masasına çağıran Tugay, “Yan ödemeler üzerinden yaratılan kafa karışıklığını kaldıracağız, her ay herkese ödenecek net maaşı konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay'ın açıklamasının tamamı şu şekilde: "Genel-İş yöneticileri masada teklif ettiğimiz samimi rakamları yalanlıyor ve inkâr ediyorlar, üzüntüyle izliyoruz. Genel-İş temsilcileri konuşmalarında çok sayıda kalemdeki yan ödemeyi sanki Belediyemizin bütçesi dışında bir yerden karşılanıyormuş gibi anlatıyor ve adeta yok sayıyorlar. Bence bu kafa karışıklığına şöyle son verebiliriz: Toplu İş Sözleşmesi taslağındaki yaklaşık 50 ayrı kalemdeki yan ödemeleri tamamen kaldıralım! Aylık net ücret olarak 65.000 Lira’dan başlayan, 80.000 Lira’ya ulaşan rakamları ödeyelim. Üstüne eylül ayında bu artışa %10 daha ekleyelim: bu da en az 71.500 Lira’dan 88.000 Lira’ya kadar aylık net ücret anlamına gelecektir.Bu teklif üzerinde konuşmak ve mümkün olan en kısa sürede sözleşmemizi imzalamak için DİSK Genel-İş Sendikası’nı masaya davet ediyorum. Önerdiğimiz bu rakamın nasıl bir özveriyle verilebileceğini çalışanlarımızın takdir edeceğine inanıyorum. İzmir halkının yaşadığı mağduriyetler uzamasın diye her türlü özverili yaklaşımı göstermeye çalışıyoruz. Önerdiğimiz rakamları karşılayacak günlük yevmiyeleri belirlemek için Sendika temsilcilerini görüşme masasına bekliyoruz. Yan ödemeler üzerinden yaratılan kafa karışıklığını kaldıracağız. Her ay herkese ödenecek net maaşı konuşacağız."