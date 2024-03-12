Bakan Tekin'den lise ziyareti

Ankara Fen Lisesi'ni ziyaret eden Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün mesaimize Ankara Fen Lisemizi ziyaret ederek başladık. Fen liseli gençlerimizin derslerine katıldık, sorularını yanıtladık, hasbihâl ettik. Gençlerimizin gözlerinde beliren ışıltı, ülkemizin geleceğine dair umutlarının en parlak göstergesidir. Genç dimağları aydınlatan; şefkati, sabrı ve bilgisiyle öğrencilerimize yeni dünyaların kapılarını aralayan öğretmenlerimizle eğitime dair fikir alışverişinde bulunduk. Öğretmenin gücü, eğitim sistemimizin gücüdür. Kıymetli meslektaşlarımıza kolaylıklar, öğrencilerime başarılar diliyorum."