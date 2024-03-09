Ankaralı İbocan'la Kadınlar Günü'nde keyif dolu anlar

Gölbaşı Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlar matinesi düzenledi. Sadece kadınların katıldığı programda sevilen sanatçı Ankaralı İbocan sahne aldı. Programa AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, eşi Yeşim Şimşek, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Musa Şahin, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatı kadın kolları üyeleri, çok sayıda vatandaş ve basın mensupları katıldı.

2023-2024 yılında kadınlara verdiği desteklerden dolayı yılın kadını seçilen Yeşim Şimşek'e program öncesi MHP Kadın Kolları Başkanı Gülcan Gözükara tarafından plaket verildi.

“Kazanan sadece Ramazan Şimşek, Turgut Altınok olmayacak kadınlar olacak”

Programda konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir “Bugün Türkiye'nin en genç milletvekili olarak cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Cumhurbaşkanımız her zaman kadınlara yer açan, kadınlara alan açan bir siyasetçidir. Bugün Ankara’nın 6 tane kadın milletvekili var. Bunlardan birisi Meclis’te grup başkanvekili. Siz hizmet belediyeciliğin nerede nasıl olduğunu biliyorsunuz. Gölbaşı’nda hizmetleri görüyorsunuz. Ramazan Şimşek'e en güçlü desteği vereceğinizi biliyorum. 31 Mart'ta kim Ankara'ya hizmet edecekse ona oy verin. Kim Gölbaşı’na hizmet edecekse ona oy verin. 31 Mart bit milat olacak. Kazanan sadece Ramazan Şimşek, Turgut Altınok olmayacak kadınlar olacak.” diye konuştu.

“Sevgiyle, fedakarlıkla ve emekle hayatımıza anlam katan güçlersiniz”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlenen böyle bir programda kadınlarla buluşmaktan onur ve gurur duyduğunu belirterek “Sizler Türk milletinin temel direği, sizler vatanımızın adı Anadolu’sunuz. Büyük üstat, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ın dediği gibi “Kadınlar; insan, biz insanoğlu.” Ne güzel de söylemiş, üstadımız. Kadınlarımız, ailemizin en kıymetli parçasıdır. Sizler; sevgiyle, fedakarlıkla ve emekle hayatımıza anlam katan güçlersiniz.” ifadelerini kullandı.

“Peki güçlü kadın kimdir?” diyen Ramazan Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

“Güçlü kadın tarım işçisi olarak gece gündüz çalışarak çocuklarının rızkını çıkaran kadındır. Güçlü kadın, öğrencileri için fedakarlık yapan öğretmendir. Güçlü kadın evlatlarının istikbali için gece gündüz emek veren kadındır. Güçlü kadın, henüz 22 yaşındayken bebeğini kundakta bırakıp koşan Şerife Bacı’dır, Nene Hatun’dur. Güçlü kadın, gece gündüz vatanı milleti için emek veren, sınırda nöbet tutan polisimiz, askerimizdir. Güçlü kadın içi yana yana çocuğunu teselli etmeye çalışan kadındır. Güçlü kadın evladını şehit verdiği halde, bir evladım daha olsa onu da şehit verirdim diyen kadındır.”

“Kaldığımız yerden devam edeceğiz”

Başkan Şimşek, yeni dönemde kadınlar için projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerinin altını çizerek “2019 yılında göreve geldikten sonra siz değerli kadınlarımız için gecemizi gündüzümüze kattık çalıştık. Cumhur İttifakı’nın verdiği güçle, Milliyetçi Hareket Partisi’nin üretken belediyecilik anlayışıyla Gölbaşı’mızı hak ettiği yere getirmek için çalıştık. Ne yaptık öğrencilerimizin yanında olduk. Ne yaptık siz kadınlarımızın yanında olduk. Ne yaptık esnafımızın yanında olduk. Ne yaptık çiftçimizin yanında olduk. Ne yaptık yaşlılarımızın yanında olduk. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizler için kreşler açacağız, kültür gezilerimize devam edeceğiz, kurslar açacağız, mesleki eğitimleri yaygınlaştırıp, ev hanımlarımızın ev ekonomisine katkı sağlamasını sağlayacağız, istihdamı sağlayacağız, kurslar açıp sertifika vereceğiz. Bu hizmetlerin devam etmesi için sizler değerli kadınlarımızdan istikrarın devamı için Ankara’da Turgut Altınok’a, Gölbaşı’nda kardeşiniz Ramazan Şimşek için destek istiyorum” dedi.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Ankaralı İbocan şarkılarıyla, kadınları coşturdu. Kadınlar, Ankara oyun havaları ve halaylar eşliğinde doyasıya eğlendi.