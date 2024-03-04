Şahin, Bilge Yazarlar Projesi Ziyaretinde

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye Yazarlar Birliği ve Ankara Valiliği Ortaklığı ile düzenlenen Bilge Yazarlar Projesi kapsamında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ndeki yazarlık atölyeleri, Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin ve Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan tarafından ziyaret edildi. Sayın Vasip Şahin'e ASBÜ'de yürütülen proje süreci halkında bilgi verildi.



Yazarlık atölyelerinde görevli öğretmenler ile sohbet eden Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin ve Rektörümüz Sayın Arıcan, daha sonra yazarlık atölyelerini gezdi ve genç yazar adaylarının öykü ve şiirlerini dinledi. Sayın Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan Bilge Yazarlar Projesi'ne çok önem verildiğini ve binlerce genç yazar adayının bu proje ile hayatlarına dokunulduğunu belirtti. Eğitmenlere bu projeye verdikleri gönüllü katkıdan ötürü teşekkürlerini iletti.

Ayrıca Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, ASBÜ Kıraathanesinde genç yazar adayları ile bir araya geleceğini iletti. Sayın Valimizi de kıraathane buluşmalarına davet etti.