Sinan Akçıl hangi partiye oy vereceğini açıkladı

Murat Kurum'un Başakşehir'de gençlerle buluşma etkinliğine katılan şarkıcı Sinan Akçıl, beklenmedik bir sürpriz yaparak yeni seçim şarkısını ilk kez seslendirdi.

Akçıl öncesinde ise şu ifadeleri kullandı:

“Kendisini tanıdığım günden beri çok güzel duygular besliyorum. Bir İstanbullu olarak geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim. Umarım bütün sorunların üstesinden geleceğinden eminim.”

Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile şarkıcı Sinan Akçıl'a teşekkür etti.

Sinan Akçıl da Kurum'un paylaşımını alıntılayarak, "Yolunuz açık olsun.. Bu şarkı da İstanbul gençliğinin sesi olsun inşallah" yazdı.