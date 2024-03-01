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Sinan Akçıl hangi partiye oy vereceğini açıkladı

Sinan Akçıl, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum için yeni bir seçim şarkısı hazırlıyor. Akçıl, "Geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim" şeklinde konuştu.

Sinan Akçıl hangi partiye oy vereceğini açıkladı mask

Murat Kurum'un Başakşehir'de gençlerle buluşma etkinliğine katılan şarkıcı Sinan Akçıl, beklenmedik bir sürpriz yaparak yeni seçim şarkısını ilk kez seslendirdi.

Akçıl öncesinde ise şu ifadeleri kullandı:
“Kendisini tanıdığım günden beri çok güzel duygular besliyorum. Bir İstanbullu olarak geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim. Umarım bütün sorunların üstesinden geleceğinden eminim.”

Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile şarkıcı Sinan Akçıl'a teşekkür etti.

Sinan Akçıl da Kurum'un paylaşımını alıntılayarak, "Yolunuz açık olsun.. Bu şarkı da İstanbul gençliğinin sesi olsun inşallah" yazdı.

Sinan Akçıl hangi partiye oy vereceğini açıkladı
Sinan Akçıl hangi partiye oy vereceğini açıkladı

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01 Mar 2024 - 10:52 Ankara- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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