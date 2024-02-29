Kıraathanede yangın çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da, 5 katlı bir binanın girişindeki kıraathanede başlayan yangın, kısa sürede 2 binanın dış cephesine sıçradı. Binayı saran alevler korkuya neden olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binalarda hasar oluştu. Binadan yükselen alevler cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Yangın, Esentepe Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Şair Şirızat Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki kıraathanede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kıraathaneden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ALEVLER 2 BİNANIN DIŞ CEPHESİNE SIÇRADI

Yangını fark edenlerin uyarısı üzerine binalarda yaşayanlar hemen dışarı çıktı. Bu sırada alevler ise binaların dış cephe kaplamasına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan binaya müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, kıraathanede ve binanın dış cephesinde hasar meydana geldi.

BİNAYI SARAN ALEVLER KAMERADA

Öte yandan kıraathanede başlayarak 2 binanın dış cephesine yayılan yangın, çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, alevlerin kıraathaneden yükseldikten sonra binaları sardığı anlar ve yaşanan panik yer aldı. Binanın dış cephesi alev alev yanarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.