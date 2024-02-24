Hatay Lezzetleri Festivali başladı

Aydın Ayter Fuar alanındaki Hatay gastronomi etkinliğinde kağıt kebabından tepsi kebabına, içli köftesinden oruk kebabına, biberliği ekmeğinden künefesine, salçasından biberine ve kırık yeşil zeytinine Hatay’ın onlarca yöresel zenginliği stantlardaki yerini aldı. Fuarın açılış gününde mehteran konserinin yanı sıra çocuklar için de renkli aktiviteler düzenlendi.
Aydınlı ziyaretçilerin Hatay lezzetlerine ilgisi yoğun olurken, fuar alanında kağıt kebabı yeme yarışması da yapıldı. En hızlı Hatay kağıt kebabını yiyen yarışmacıya 1000 TL para ödülü verildi.
Hatay esnafına destek amaçlı yapılan lezzet festivali, 5 Mart Salı gününe kadar ziyarete açık olacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.