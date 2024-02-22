22 Şub 2024 - 12:23 - Kültür & Sanat

Ankara Palas ziyarete açıldı

2018'de başlatılan restorasyon çalışmaları Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı tarafından tamamlanan Ankara Palas Müzesi, Cumhuriyetin ilk yıllarının anıtsal yapılarından biri olarak, ziyarete açıldı