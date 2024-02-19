Otomobil menfeze düştü : 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Tatvan ilçe merkezinde meydana geldi. 34 GLS 48 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kavşak için yapılan inşaat alanındaki menfeze düştü. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Sıkıştıkları yerden çıkartılan 3 yaralı, Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.