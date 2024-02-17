- Asayiş

Hastanede gaz sızıntısı

Zonguldak'ta, Atatürk Devlet Hastanesi'nde kazan dairesinden sızan karbonmonoksitten etkilenen 10 personel, tedaviye alındı.

Hastanede gaz sızıntısı mask

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanenin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten karbonmonoksit sızıntısı yaşandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle 10 personel, hastanenin acil servisine başvurdu. Gazdan etkilenen 10 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sızıntı nedeniyle hastanenin kazan sistemi kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

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17 Şub 2024 - 09:19 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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